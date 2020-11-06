Мишустин назвал причины снижения экономической активности в СНГ

https://static.news.ru/photo/a1eae09e-2023-11eb-87c1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономическая активность в странах СНГ заметно снизилась. Причина тому — пандемия коронавируса и ряд политических факторов.

Глава правительства пояснил, что речь идёт об обстановке в Белоруссии и Киргизии, а также обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Он отметил, что этим пытаются воспользоваться некоторые члены международного сообщества для получения экономических и политических преимуществ.

Санкции и протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. И в этих условиях страны содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнёрами, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он добавил, что Россия настроена именно на это.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Азербайджана Али Асадов заявил о невозможности всестороннего развития сотрудничества в СНГ без урегулирования карабахского конфликта. При этом он подчеркнул, что Баку заинтересован в развитии отношений с другими участниками сообщества.