Мишустин назвал план восстановления экономики РФ переходным документом

https://static.news.ru/photo/d3acd9ce-c4e4-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Общенациональный план восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) является переходным шагом от антикризисных мер к развитию экономики РФ, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин. Политик сделал заявление во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В нём (в плане восстановления экономики РФ. — NEWS.ru) уже содержится часть общественно значимых результатов национальных проектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие годы, — цитирует политика РИА Новости.

Председатель правительства подчеркнул — понадобится дополнительно спланировать и изменить ряд стратегических документов. По мнению Мишустина, учитывая возможные корректировки национальных целей, вероятное содержание комплекса национальных целей включит в себя меры по сохранению населения, здоровья и благополучия жителей РФ, по обеспечению возможностей для самореализации и развития талантливых людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, успешного предпринимательства и цифровой трансформации.

Накануне премьер заявил, что общенациональный план по восстановлению экономики предполагает радикальное увеличение числа электронных государственных услуг и новые меры поддержки цифрового бизнеса. Глава кабмина также добавил, что одной из важнейших задач в нынешних условиях является защита киберпространства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 40% компаний в России заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В исследовании принимали участие 100 предприятий крупного и среднего бизнеса.