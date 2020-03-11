https://static.news.ru/photo/22a6db3c-643d-11ea-a0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инициатором выхода из сделки с ОПЕК + была не Россия, а другие страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя разрыв соглашения.

Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения [сделка ОПЕК+], напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, Москва убежала Эр-Рияд продлить соглашение на прежних условиях, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал нефтяных котировок был ожидаем и спровоцирован прежде всего новостями по ценам и добыче нефти саудовской госкомпании Saudi Aramco. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.