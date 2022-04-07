Мишустин назвал главную задачу отечественного авиапрома

Российский авиапром должен достичь независимости от иностранных комплектующих и материалов. Это послужит защитой от недобросовестной конкуренции и критических рисков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом правительства в Госдуме, трансляция которого ведётся на YouTube.

Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски. В том числе защищает от недобросовестных действий конкурентов, — сказал глава кабмина.

Премьер добавил, что в сфере авиастроения правительством проведена значительная работа. Так, в 2021 году в рамках госпрограммы по развитию отрасли финансирование составило 220 млрд рублей.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что зарубежные производители отказываются поставлять компоненты для отечественного самолёта МС-21. Министр сделал акцент на том, что так дело обстоит даже с уже предоплаченными заказами. Они заморожены без объяснений. Глава ведомства добавил, что полную комплектацию для МС-21 планируется импортозаместить к 2024 году.