https://static.news.ru/photo/8a918604-35e7-11ea-9604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровая трансформация налоговых органов и использование нового инструментария позволят повысить эффективность работы Федеральной налоговой службы. Такого мнения придерживается руководитель ведомства Михаил Мишустин.

Глава ФНС 16 января выступит с ключевым докладом на панельной дискуссии «Налоги в цифровом мире». Она пройдёт в рамках деловой программы Гайдаровского форума — 2020.

Основное внимание Мишустин уделит влиянию цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения. По мнению руководителя Федеральной налоговой службы, из-за глобализации и цифровых технологий стали возникать новые модели бизнеса, которые создают угрозы для поступления средств в федеральный бюджет.

Растёт понимание необходимости цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы, — говорится в анонсе выступления главы ФНС.

Также в дискуссии примут участие управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, сооснователь сервиса YouDo Алексей Гидирим и основатель «Едадил» Наталия Шагарина, уточняет телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что XI Гайдаровский форум пройдёт в Москве 15–16 января 2020 года. Площадкой проведения станет РАНХиГС, а одной из тем — дискуссия об итогах десятилетия БРИКС.

NEWS.ru выступает главным информационным партнёром Гайдаровского форума.