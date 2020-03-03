Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов. Распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.
Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — добавил он.
До назначения на пост Максимов занимал должность заместителя министра по экономическому развитию. Также он отвечал за международный блок.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр поручил кабмину проанализировать риски при подготовке бюджета, включая связанные с реакцией мировой экономики на коронавирус.
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