https://static.news.ru/photo/fbc39c8a-5d89-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов. Распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — добавил он.

До назначения на пост Максимов занимал должность заместителя министра по экономическому развитию. Также он отвечал за международный блок.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр поручил кабмину проанализировать риски при подготовке бюджета, включая связанные с реакцией мировой экономики на коронавирус.