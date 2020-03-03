https://static.news.ru/photo/65089488-5d4a-11ea-80cd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Котюков Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков назначен замглавы Минфина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации, — говорится в документе, который был опубликован на сайте правительства.

В 2013-2018 годах Котюков руководил Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). В 2018 году он стал министром науки и высшего образования РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Байсултанов проработал более 20 лет в органах власти Чечни, а в 2007–2012 годах руководил кабмином республики. Мишустин освободил Байсултанова от должности первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которую чиновник получил в 2016-м году.