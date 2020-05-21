Мишустин: накопленные резервы помогут поддержать граждан и бизнес

https://static.news.ru/photo/33aec960-9b4e-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Накопленные российской экономикой ресурсы помогут поддержать граждан и бизнесменов в условиях кризиса. Кроме того, резервы обеспечивают стабильность финансовой системы РФ, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Накопленные ресурсы и принимаемые нами меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы и обеспечить поддержку граждан и бизнеса, — цитирует чиновника РИА Новости.

Политик добавил, что доходная часть бюджета в 2019-м составила более 20 трлн, а расходная — свыше 18 трлн рублей. По первому пункту план перевыполнен на 220 млрд рублей, отметил глава кабмина.

Мишустин напомнил: все выплаты медикам, которые работают во время пандемии с коронавирусными пациентами, должны быть уже выплачены за апрель в полном объёме.

До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачиваться в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин не поддержал идею предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на фоне пандемии. Ведомство сообщает, что денег на эти цели в бюджете нет.