Мишустин: компании получат более 300 млрд рублей на зарплаты сотрудникам

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Российские компании получат до 305 млрд рублей кредитов на выдачу зарплат сотрудникам, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что власти безвозмездно помогут почти миллиону предприятий.

Глава кабмина уточнил, что ранее программа охватывала только малые и микропредприятия в пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) отраслях. Теперь её хотят расширить на средние и крупные компании в тех же секторах экономики, пишет ТАСС.

Накануне Сбербанк получил заявки на выдачу кредитов на зарплаты под 0% на сумму в 12 млрд рублей. На сегодняшний день заключены договоры на 5,8 млрд рублей. Об этом рассказал зампред правления регулятора Анатолий Попов.

Он отметил, что ведомством определены лимиты на выдачу таких кредитов в количестве 73 тысячи штук на сумму в 57,3 млрд рублей. В их числе «потолок» для компаний отрасли «непродовольственный ретейл», которую кабмин недавно причислил к пострадавшим от пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы представили третий пакет антикризисных мер, куда вошли предложения по снижению налогов. Проект направлен на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину.

Депутаты предлагают снизить НДС и налог на прибыль, а любому предприятию предоставлять возможность запросить субсидии для зарплат сотрудникам. Ещё одной мерой поддержки могут стать тарифные каникулы.