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Российское правительство с Центробанком принимают меры, чтобы поддержать реальный сектор экономики и малый бизнес в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса и волатильности на рынках. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На совещании по экономическим вопросам он рассказал, что совместно с регулятором правительство сейчас решает две взаимосвязанные задачи.

Первое — не допустить снижения объёмов кредитования реального сектора. Во-вторых, поддержать малый и средний бизнес. Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг, которые из-за сокращения спроса и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в трудной ситуации, — пояснил Мишустин.

Глава кабмина сообщил, что Банк России сейчас запускает большую дополнительную льготную программу кредитования небольших компаний, чтобы помочь им избежать проблем, передаёт «Интерфакс».

Мишустин пояснил, что на экономику страны сейчас негативно влияют пандемия COVID-19 и волатильность на нефтяных рынках. Председатель правительства при этом заверил, что власти принимают «активные упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России, для реального сектора и наших людей».

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в нижней палате парламента поддерживают идею дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии для россиян, чтобы помочь им во время пандемии коронавируса.