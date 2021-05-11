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Экономика

Мишустин: кабмин работает над соответствием доходов граждан их потребностям

14:12, 12 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России делает всё, чтобы доходы граждан соответствовали их потребностям. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что кабмин обеспокоен вопросами доходов граждан и занимается поиском решений для борьбы с бедностью. Мишустин считает необходимым учитывать доходы от нелегальной занятости при определении нуждаемости граждан в дополнительной поддержке.

Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем всё необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей, — заявил премьер-министр.

Политик также добавил, что в настоящий момент рост реальных доходов россиян составляет 3% и подчеркнул, что эта цифра является абсолютно точной, несмотря на вопросы, связанные с инфляцией и стоимостью потребительской корзины.

Ранее проведённый онлайн-платформой Webbankir опрос показал, что треть россиян опасается снижения своих доходов из-за длинных майских праздников. О соответствующих страхах заявили 33,8% респондентов.

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