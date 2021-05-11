Мишустин: кабмин работает над соответствием доходов граждан их потребностям

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России делает всё, чтобы доходы граждан соответствовали их потребностям. Об этом сообщает ТАСС.
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Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем всё необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей, — заявил премьер-министр.
Политик также добавил, что в настоящий момент рост реальных доходов россиян составляет 3% и подчеркнул, что эта цифра является абсолютно точной, несмотря на вопросы, связанные с инфляцией и стоимостью потребительской корзины.
Ранее проведённый онлайн-платформой Webbankir опрос показал, что треть россиян опасается снижения своих доходов из-за длинных майских праздников. О соответствующих страхах заявили 33,8% респондентов.