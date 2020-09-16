Мишустин гарантировал выполнение всех социальных обязательств

https://static.news.ru/photo/639e6a40-f814-11ea-9816-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Агентство «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что устойчивость российской экономики гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Также он считает, что России во время пандемии коронавируса, мирового экономического кризиса и антироссийских санкций удалось «пройти по острию», обеспечивая рост экономики и выполняя обязательства перед населением.

Сегодня можем сказать, что та устойчивость экономики, которой нам удалось добиться, гарантирует выполнение всех социальных обязательств, — цитирует ТАСС Мишустина.

На заседании правительства он также напомнил, что бюджет — это документ «не о цифрах, а о людях», и направлен он на решение конкретных проблем в жизни людей. Кроме того, Мишустин призвал все предприятия, а не только нефтяные компании, принимать участие в решении экономических проблем страны в трудный период.

Глава правительства отметил, что восстановление доходов людей, занятости и спроса в России начнётся уже в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, кабмин рассмотрит проект закона о повышении подоходного налога (НДФЛ) до 15% для граждан, уровень доходов которых превышает 5 млн рублей в год. Михаил Мишустин также отметил, что правительство собирается также пересмотреть льготы в сфере ТЭК, увеличить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак.