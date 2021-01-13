Мишустин: экономика РФ вернётся к устойчивому росту к концу года

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская экономика постепенно восстанавливается после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, власти страны ожидают, что к концу 2021 года возобновится устойчивый рост.

Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам открывшегося 14 января Гайдаровского форума. Премьер-министр отметил, что в прошлом году Россия отреагировала на связанные с коронавирусом вызовы гораздо сдержаннее, чем экономики целого ряда стран. Мишустин подчеркнул, что текущая ситуация является аномалией, после которой государство вернётся на траекторию устойчивого роста.

Нам ещё очень много предстоит сделать. Но особое внимание будет уделено восстановлению экономики и доходов граждан, — сказал премьер-министр.

Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП России по итогам 2020 года на уровне 3,8%.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия».

Как передавал NEWS.ru, Мишустин на полях Гайдаровского форума объявил, что сейчас наступает переломный момент в ситуации с коронавирусом. Далее положение дел должно начать улучшаться, в том числе благодаря вакцинации.