https://static.news.ru/photo/b9828814-6e9a-11ea-a99d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Правительство России в условиях пандемии коронавируса должно не только реагировать на текущую ситуацию, но и заниматься долгосрочным планированием. Об этом заявил глава кабинета министров страны Михаил Мишустин.

Наши основные темы касаются борьбы с распространением коронавируса и преодоления этого негативного влияния на экономику. Но правительство должно не только реагировать на текущую ситуацию, но и заниматься долгосрочным планированием, — цитирует РИА Новости премьер-министра, выступившего на совещании по развитию электронной промышленности.

Накануне президент России Владимир Путин провёл с правительством совещание, на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, глава кабмина Михаил Мишустин докладывает в ежедневном режиме о том, какие меры принимаются для того, чтобы остановить распространение коронавируса, писал NEWS.ru.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.