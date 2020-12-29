Мишустин дал кабмину право вводить предельные цены на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит правительству вводить предельные цены на социально значимые товары. Такой шаг правительства станет возможен, если рост цен в течение 60 дней без учёта сезонного фактора будет составлять 10% и более.
Распоряжение премьера
За подготовку предложений об установлении предельных розничных цен на продукты отвечает Минэкономразвития (МЭР). Ведомство вместе с Минсельхозом РФ разработает порядок оценки влияния на динамику цен сезонного фактора.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко высказала мнение о причинах увеличения стоимости продуктов питания. По её мнению, ситуацию на рынке изменили три основных фактора. Во-первых, продовольствие на мировом рынке подорожало во многом из-за пандемии. Во-вторых, на цены повлияло ослабление рубля. Третья причина кроется в цепочках «от производителя до торговой сети».