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Экономика

Мишустин: амнистия капиталов не может быть постоянной

14:39, 12 мая 2021

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что амнистия капиталов не может быть постоянной, сообщает ТАСС.

Он отметил, что она длилась более трёх лет и сопровождалась достаточным количеством предложений и законов по добровольному декларированию, однако жить постоянно в режиме амнистии нельзя. 

Я говорю простыми словами, но в этом смысле то количество предложений и законов, которые были приняты, в том числе и Государственной думой, для амнистирования, для того, чтобы добровольно декларировать, было достаточно, - сказал Мишустин. 

Он добавил, что для повышения привлекательности российской юрисдикции было сделано достаточно. Кроме того, ряд мер позволил расширить её возможности. Результаты амнистии премьер-министр назвал неплохими.

Ранее статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что Министерство финансов не видит смысла в продлении сроков амнистии капиталов в стране.

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