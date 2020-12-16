Мишустин заявил о полной готовности к регулированию цен на продукты

https://static.news.ru/photo/b77f70aa-3f8b-11eb-9dc7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с резким ростом потребительских цен на продукты первой необходимости готовы. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам главы правительства, это позволит не только сейчас, но и в обозримом будущем оперативно и чётко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного подорожания продуктов.

Он также анонсировал подписание соглашений о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между Минсельхозом, Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных торговых сетей. Это произойдёт в течение дня 16 декабря. Впоследствии к соглашениям присоединятся региональные торговые сети и поставщики.

Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного регулирования ценообразования на социально значимые продукты. Это законопроект, который наделяет правительство правом при определённых условиях вводить регулируемые цены на них, — цитирует Мишустина ТАСС.

Этот документ также будет внесён в Госдуму 16 декабря, добавил премьер-министр.

Кроме того, добавил он, подготовлен проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию, «но уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10%».

Мишустин уточнил, что мониторинг будет происходить за два месяца, что позволит отследить не только ситуативные всплески, но и более плавное повышение цен. Такая нормативная база позволит своевременно принимать меры, а не ждать, когда цены начнут резко расти, уверен глава кабмина.

Вместе с тем он призвал не увлекаться регулированием стоимости товаров на рынке и не впадать в «регуляторный раж», подчеркнув кратковременный характер предпринимаемых усилий. Административное регулирование не должно привести к снижению производства или долгосрочных инвестиций, подчеркнул премьер.

Мы прекрасно понимаем все законы рынка, и принимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме, — сказал Мишустин.

Ранее, как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба предупредила, что станет проводить внеплановые проверки, если будет задерживаться исполнение решений по снижению цен на базовые продукты. Специалисты ведомства уже подготовили все документы, связанные с работой по снижению цен.