В Британии предсказали глобальный голод из-за России

Давление России на энергетический рынок способно оказать «опустошительное воздействие» на стоимость удобрений и урожайность, что может спровоцировать глобальный голод. Об этом говорится в статье британского издания The Times за авторством обозревателя Роджера Бойеса.

Российское давление на рынок окажет опустошительное воздействие на стоимость удобрений и на урожаи. Россия никогда не исключала возможность использовать поставки газа на Запад в качестве средства давления на него. <...> Российский газ стал инструментом наказания и вознаграждения, — говорится в статье.

Бойес напомнил, что газ критически важен для производства азотных удобрений, мочевины и аммиачной селитры. Если фермеры не получат нужного количества удобрений, то урожаи будут низкие.

Автор также заявил, что Китай с осени 2021 года запретил экспорт фосфорных удобрений, чтобы оградить от дефицита собственных фермеров. Это приведёт к проблемам у индийских аграриев, которые выращивают пшеницу.

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предположил, что рост мировых цен на продовольствие неизбежно отразится и на российском рынке, поскольку на него продолжают оказывать влияние такие факторы, как обесценивание рубля, подорожание бензина и перевозок, рост тарифов естественных монополий, а также зависимость аграриев от импортных удобрений, запчастей и семенного материала. Решить проблему он предлагает, ограничив наценку на продукты для ретейла до 15% вместо нынешних 200–300%.