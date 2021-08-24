Миру предрекли резкое подорожание большинства товаров

Проблемы, cвязанные с нарушением логистических цепочек по всему миру, могут привести к серьёзному подорожанию большинства товаров к концу текущего года. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что за последнее время стоимость грузоперевозок существенно возросла . Это может сказаться на возможном дефиците некоторых категорий товаров к концу декабря.

Крупные компании по всему миру уже предупредили о возможных сбоях в поставках к новогодним и рождественским праздникам. Так, Adidas, Crocs и Hasbro с настороженностью готовятся к решающему периоду конца года, пытаясь предсказать возможные масштабы экономического ущерба для объёмов прибыли.

В свою очередь директор одной из крупнейших логистических фирм мира — C.H. Robinson — Боб Бистерфельд заявил, что в его компании не ожидают скорого окончания кризиса грузоперевозок. Напротив, в ближайшее время он будет только усиливаться.

Закрытие терминала третьего по загруженности контейнерного порта в мире — китайского Нинбо-Чжоушань — из-за выявленного у сотрудника коронавируса уже сказалось на эффективности работы остальных площадок страны. На кризисную ситуацию также сказываются и другие причины, включая нехватку контейнеров, закрытие заводов во Вьетнаме из-за коронавируса и последствия блокировки Суэцкого канала в марте.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко озаботилась повышением цен на перевозку продуктов. В частности, чиновница поручила министерствам провести работу совместно с представителями бизнеса по снижению цен на рынке логистических услуг. За последнее время цены на автоперевозки продуктов повысились на 20–50%, что, в свою очередь, может привести к росту стоимости товаров в розничных магазинах.