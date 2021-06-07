Миру предрекли новый экономический кризис

https://static.news.ru/photo/68dceee8-c788-11eb-bc06-96000091f725_660.jpg Андрей Макаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предрёк новый экономический кризис. Он заявил, что в ближайшее время мировое сообщество столкнётся с очередными масштабными потрясениями. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, по масштабам он превзойдёт Великую депрессию. В своём мнении Макаров сослался на прогнозы аналитиков и экспертов разных стран.

Тот экономической кризис, о котором все говорили, не пришёл в 2020 году и уж тем более с ковидом не закончится. Он и не начинался, — произнёс Макаров.

По его словам, за период пандемии коронавируса на мировом рынке ценных бумаг образовался пузырь. Как только он лопнет, государства столкнутся с масштабным кризисом.

Глава комитета также добавил, что сейчас не работают глобальные механизмы вроде ВТО, а главной проблемой санкций является не угроза отключения от SWIFT, а нарушение всех механизмов, которые помогали нивелировать последствия.

А значит, каждая страна столкнётся с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку, — заключил Макаров.

Он также призвал Россию подумать о том, как подготовить экономику к грядущим трудностям. Как только кризис завершится, начнётся выстраивание новой мировой конфигурации не только в экономике, но и в политике.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что банковский кризис начнётся до апреля 2022 года.