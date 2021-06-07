Миру предрекли новый экономический кризис

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предрёк новый экономический кризис. Он заявил, что в ближайшее время мировое сообщество столкнётся с очередными масштабными потрясениями. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, по масштабам он
Тот экономической кризис, о котором все говорили, не пришёл в 2020 году и уж тем более с ковидом не закончится. Он и не начинался, — произнёс Макаров.
По его словам, за период пандемии коронавируса на мировом рынке ценных бумаг образовался пузырь. Как только он лопнет, государства столкнутся с масштабным кризисом.
Глава комитета также добавил, что сейчас не работают глобальные механизмы вроде ВТО, а главной проблемой санкций является не угроза отключения от SWIFT, а нарушение всех механизмов, которые помогали нивелировать последствия.
А значит, каждая страна столкнётся с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку, — заключил Макаров.
Он также призвал Россию подумать о том, как подготовить экономику к грядущим трудностям. Как только кризис завершится, начнётся выстраивание новой мировой конфигурации не только в экономике, но и в политике.
Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что банковский кризис начнётся до апреля 2022 года.