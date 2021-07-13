Миру предрекли дефицит нефти из-за разногласий ОПЕК+

Международное энергетическое агентство считает, что разногласия внутри ОПЕК+ могут привести к дефициту нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт организации.

По данным Международного энергетического агентства, если альянс не договорится о наращивании добычи, то спрос значительно превысит предложение. Это может не дать экономике окончательно восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Аналитики полагают, что даже при достижении консенсуса между странами рассматриваемого наращивания добычи может не хватить на нужды потребителей. Сырья будет всё равно меньше, чем необходимо для удовлетворения спроса.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что государство считает необходимым продление до конца следующего года соглашения по сокращению добычи нефти для стран — участниц ОПЕК+. При этом Объединённые Арабские Эмираты выразили противоположную точку зрения. По словам министра энергетики ОАЭ Сухайля аль-Мазруи, страна выступает против продления, если ей не позволят увеличить базовый уровень, от которого отсчитываются квоты.