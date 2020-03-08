https://static.news.ru/photo/bc219cb0-61fa-11ea-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Обвал мировых рынков станет среднесрочным, резкое падение курсов валют компенсируется в течение года, считает заместитель гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов.

Мы рассчитываем, что обвал будет носить среднесрочный характер, и основные потери в курсах валют и производственных цепочках будут компенсированы внутри года, — цитирует его РИА Новости.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9–26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) «Роснефти» подешевели на 22,45%, до $4,47, «Лукойла» — на 24,38%, до $61,16, «НОВАТЭКа» — на 25,41%, до $103,9. Бумаги «Газпрома» обвалились на 18,07%, до $4,49, «Газпром нефть» теряет 20,53% — до $13,51.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снижение стоимости нефти является ожидаемым. На рынке началась ценовая война, заявил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.