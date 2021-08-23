Мировые штрафы за отмывание денег достигли почти $1 млрд

Общемировые штрафы за отмывание денег по итогам первого полугодия составили в мире почти $1 млрд ($994 тысячи). Об этом говорится в финансовом докладе международной компании Kroll.

Регуляторы различных стран в первые шесть месяцев штрафовали бизнес в основном за ненадлежащую проверку клиентов, некачественную организацию системы борьбы с отмыванием денег, а также за отсутствие принятых мер даже после обнаружения подозрительной активности.

Если власти будут продолжать штрафовать бизнес в том же темпе, то совокупные денежные наказания к концу декабря 2021-го могут оказаться сопоставимыми с прошлогодними объёмами взысканий — достигнут отметки в $2,2 млрд. Этот показатель окажется в пять раз выше по сравнению с цифрами за докризисный 2019 год, однако будет уступать рекорду, установленному регуляторами в 2018-м ($3,3 млрд).

Ранее президент России Владимир Путин поручил улучшить работу властей и бизнеса против коррупции. Эти меры в ближайшее время должно обозначить правительство РФ при участии уполномоченного по защите прав предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ и общероссийских движений предпринимателей.