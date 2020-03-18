https://static.news.ru/photo/7b835620-6935-11ea-8dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейшие нефтехранилища мира могут достичь своей пиковой вместимости уже в течение ближайших месяцев из-за одновременного падения спроса и переизбытка предложения. Спрос на нефть может начать падать ещё стремительней из-за того, что промышленно развитые страны окажутся в изоляции, пытаясь замедлить распространение коронавируса.

Как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на крупнейших энергетических экспертов, спрос на нефть в апреле может упасть на 5 млн баррелей в сутки и при неблагоприятном прогнозе дойти до 25 млн уже этой весной. Избыток предложения усугубит ценовая война на рынке нефти. Поставки нефти из Саудовской Аравии, по их расчётам, увеличатся на четверть, Россия и ОАЭ также планируют поднять объёмы добычи в борьбе за рынок. Это может привести к профициту нефти в 8 млн баррелей в сутки.

По подсчётам трейдеров, хранилища уже заполнены на 61% и менее чем через полгода могут исчерпать свою вместимость. В этом случае компаниям придётся перейти на самый дорогой способ хранения — на танкерах в море.

Как писал NEWS.ru, главная мишень России в нефтяной войне — производители сланцевой нефти в США. По мнению издания The American Conservative, Россия давно готовилась к такому сценарию на рынке и в состоянии сбалансировать бюджет при цене на нефть в $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет.

Производители сланцевой нефти не могут этого сделать. Кроме того, считают в издании, в Москве разочаровались в президенте США Дональде Трампе, который не смог смягчить антироссийские санкции и улучшить двусторонние отношения. Это и привело в итоге к «развязыванию нефтяной войны». Поводом для падения цен на нефть стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.