Мировые цены на зерно снизились до уровня, наблюдавшегося в апреле

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Мировые цены на зерно уменьшились до уровня, который наблюдался на международных рынках в апреле этого года. Эксперты считают, что причиной этому стало заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, пишет URA.ru.

С таким утверждением выступила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Сообщается, что на текущий момент речь идет о снижении мировых цен на зерно примерно на 10%.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу зерна с территории Украины, например, через Одессу. По его словам, заминировала порты точно не РФ, и у украинской стороны есть возможность разминировать гавани и начать вывозить зерновые. То, что Россия якобы как-то препятствует такой торговле, глава государства назвал блефом.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что самый простой способ вывоза зерна с Украины — через Белоруссию. Однако для этого, отметил российский лидер, сначала нужно снять санкции с Минска, именно так ставит вопрос белорусский президент Александр Лукашенко.