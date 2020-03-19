https://static.news.ru/photo/9ab35944-69fa-11ea-9cd3-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись на 11,25%. Сейчас они торгуются на уровне $27,68 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI растёт на 22,7%. По данным на 18:36 по мск, цена составляет $25,56 за баррель.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. По масштабу этот кризис стал вторым в истории после снижения 1991 года. Тогда к обвалу нефтяных котировок привела операция «Буря в пустыне», проходившая в Персидском заливе. Сейчас к колебаниям нефтяных цен привёл провал переговоров ОПЕК+, инициированный Эр-Риядом.

Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. В ответ на это Саудовская Аравия заявила о готовности предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки. Теперь Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.