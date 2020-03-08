Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются на 7% после того, как потеряли 24-25% из-за провала сделки ОПЕК+.
Согласно данным торгов, по состоянию на 08:03 мск майский фьючерс марки Brent рос на 7,33% и достигал отметки в $36,88 за баррель. Апрельский фьючерс WTI прибавлял 6,91%, составив $33,28 за баррель.
Как писал NEWS.ru, ранее Алёна Водонаева назвала тех, кто в первую очередь обогатится за счёт падения рубля. Это нефтяники, уверена модель, которая считает, что они «серьёзно пополнят свои счета».
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.
ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.
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