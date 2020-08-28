Мировые цены на нефть растут после ослабления доллара

https://static.news.ru/photo/05743b5c-eb4e-11ea-8bbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировые цены на нефть утром понедельника, 31 августа, начали расти на фоне ослабления доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов по состоянию на 08:10 мск на североморское топливо марки Brent достигла отметки в 46,07 доллара за баррель, продемонстрировав рост на 0,57%. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросла до 43,12 доллара за баррель (+0,35%).

Курс американской валюты к иене упал 28 августа. Это произошло на фоне новостей из Японии. В азиатской стране премьер-министр Синдзо Абэ объявил о своей отставке. Причиной такого решения стало состояние здоровья политика. Утром 31 августа американская валюта укрепилась к иене в рамках коррекции, но индекс доллара к мировым валютам снижается. Слабый доллар понижает стоимость топлива для инвесторов, которые обладают другой валютой.

На прошлой неделе сообщалось, что цены на нефть могут вырасти до $47 за баррель из-за приближения урагана «Лаура» к американскому берегу Мексиканского залива. Стихия угрожает штатам Луизиана и Техас, где расположены главные нефтеперерабатывающие предприятия США. Специалисты уточняют, что возможный экономический эффект от урагана не продлится долго.

Как ранее писал NEWS.ru, российская валюта после трёх месяцев падения может вернутьсяк майским значениям в районе 70 рублей за американский доллар, показав рост в 6% к нынешнему уровню. Сейчас рубль фундаментально недооценён, считают аналитики Citigroup и Sova Capital.

За последние месяцы рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, даже несмотря