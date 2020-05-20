Мировые цены на нефть растут на оптимизме от снижения доходов в США

https://static.news.ru/photo/2b133ff6-61a7-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные торгов по состоянию на 20 мая свидетельствуют о росте мировых цен на нефть, который происходит на фоне сведений о снижении запасов топлива в США.

Ранее аналитики прогнозировали, что американские запасы вырастут на 2,4 миллиона баррелей. Однако по итогам прошедшей недели стало известно, что эти показатели, напротив, упали на 4,8 миллиона баррелей.

Данные результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, и цены на топливо существенно выросли за последний 21 день.

По состоянию на 08:03 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% — до $34,91 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,5%, до $32,12 за баррель, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, нынешний рост стоимости нефти неустойчивый. Рынок исторически волатильный. Многие участники торгов стараются обогатиться на фьючерсах в краткосрочной перспективе. Текущее подорожание топлива связано с тем, что игроки хотят закрыть позиции в мае 2020 года, считает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.