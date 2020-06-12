Мировые цены на нефть начали расти

https://static.news.ru/photo/30887310-aca8-11ea-af5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на нефть перешли к росту 12 июня после падения на 7-8% накануне. В ходе предыдущей торговой сессии рынки охватила заметная волатильность, вызванная опасениями за спрос на сырьё.

По данным торгов на 13:11 мск, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,01%, до $38,94 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,8%, до $36,63 за баррель. Днём ранее нефтяные котировки сократились на 7-8%, в ходе торгов падение доходило до 9-10%.

Настроения трейдеров сдержали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистика по запасам нефти в стране. Стало известно, что ФРС не прогнозирует повышения ставки как минимум до 2023 года, а коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе достигли рекордного объёма в 538 млн баррелей.

Как писал NEWS.ru, власти Ирака решили поднять цены на поставки нефти в июле для потребителей из Азии, Европы и США. Теперь цена сорта Basrah Light для азиатских стран подорожала на $5,8 за баррель. Чёрное золото будет продаваться с премией в $1,25 к региональному бенчмарку. А смесь Basrah Heavy выросла на $5,60 за баррель. Но при этом дисконт по отношению к эталону сузился до 60 центов за баррель. Цены для американцев поднялись на 70 центов за баррель, а для европейцев — на $4,5. Ранее Саудовская Аравия повысила стоимость экспортных поставок нефти в июле 2020 года. Для рынка Азии рост цен составил $5,60–7,30 за баррель. Аналитики прогнозировали более умеренное подорожание — примерно на $4 за баррель.