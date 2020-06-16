Мировой спрос на рыбные консервы вырос во время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/ec642388-b066-11ea-bc16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса оказала влияние на поведение потребителей и спрос на рыбу и рыбную продукцию в мире, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

Согласно июньскому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), введённые государствами ограничения негативно отразились на работе рыбопромышленных предприятий. Так, потребители стали чаще покупать консервы и замороженную продукцию с целью накапливания долгосрочных запасов.

В первом квартале 2020 года увеличился мировой спрос на консервированного, упакованного и переработанного тунца. Кроме того, зафиксирован спрос на готовые морепродукты в супермаркетах, особенно на гребешок, — уточнили в ВАРПЭ.

По данным ассоциации, в связи с закрытием ресторанов по всему миру резко упал спрос на рыбу и морепродукты, особенно свежие.

Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, закрытие заведений общепита больше всего повлияло на сегмент премиальных морепродуктов, к которым относятся омары, свежий лосось, головоногие и двустворчатые моллюски. Так, по сведениям ФАО, фермы по выращиванию двустворчатых моллюсков по всему миру сокращают производство.

Кроме того, прогнозируется снижение мирового спроса на лосося. Он составит как минимум 15%.

Мы ожидаем, что в России с момента снятия режима самоизоляции и открытия ресторанов в крупных центрах потребления, прежде всего в Москве, спрос на некоторые премиальные виды рыбопродукции возрастёт, — отметил Зверев.

При этом он уточнил, что ситуация с COVID-19 не сказалась на объёме добычи водных биоресурсов российскими рыбаками.

Президент ВАРПЭ добавил, что, по данным ФАО, в прошлом году мировое производство рыбы сократилось примерно на 1%, а торговые конфликты и их последствия снизили и объём продаж рыбы и морепродуктов.

Зверев заключил, что пандемия полностью изменила прогноз на текущий год, который был оптимистичным — упал мировой спрос, повысились расходы бизнеса, запасы аквакультурного сырья снизились, цены на логистику подскочили, а также появилась нехватка кадров, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что доля низкого ценового сегмента в ассортименте товаров повседневного спроса, а также продуктов питания выросла в мае 2020 года до 17,7%. При этом среднегодовое значение составляет 16,9%. Доля товаров премиального ценового сегмента в мае уменьшилась до 34,4%, в то время как в среднем по году показатель составляет 35,8%.