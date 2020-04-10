Страны G20 разошлись в оценке масштаба нефтяного кризиса

https://static.news.ru/photo/5e62b6c2-7b4f-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press

Некоторые европейские страны блокируют подписание финального коммюнике по итогам встречи министров энергетики стран G20, потому что не согласны с оценкой масштабов нефтяного кризиса.

Некоторые страны Евросоюза блокируют подписание, — сообщил ТАСС источник, отвечая на вопрос о том, почему заседание затягивается.

Другой собеседник агентства пояснил, что с общими оценками не согласна Великобритания, которая считает, что текст коммюнике надо смягчить, так как кризис не настолько серьёзный. При этом взгляды России, США, Саудовской Аравии, Канады и Бразилии совпадают.

Как писал NEWS.ru, министры энергетики стран «Большой двадцатки» 10 апреля начали заседание по вопросам стабилизации цен на нефть. Руководители ведомств намерены обсудить вопрос о дополнительном сокращении нефтедобычи.

Ранее страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились 10 часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.