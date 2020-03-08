Мировая экономика из-за коронавируса может потерять $2 трлн. Европа в ближайшие месяцы войдёт в рецессию.
Такое мнение высказал директор подразделения по глобализации и стратегиям развития ЮНКТАД Ричард Козул-Райт, представив в Женеве обновлённую оценку ситуации с коронавирусом. Эпидемия представляет собой значительную угрозу для мировой экономики, пришёл к выводу эксперт.
Козул-Райт добавил, что в этом плане очень хрупкой является экономика Германии, испытывает потрясения итальянская экономика. Из общей суммы потерь $220 млрд придётся на развивающиеся страны, за исключением Китая,
Самые тяжёлые последствия испытают страны — экспортёры нефти и других товаров, которые потеряют более 1% в росте, а также те, кто хорошо изначально связан с пострадавшими государствами.
Однако, считает эксперт, последствия не повторят кризис 2008-2009 годов, так как банки находятся в более устойчивой позиции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за обвала фондовых рынков российский ВВП может сократиться в долларовом выражении с 1,65 трлн до примерно 1 трлн. Такой прогноз дал специалист по экономике России, старший фелло-резидент Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд.
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