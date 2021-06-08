Мировой экономике предрекли «бомбу замедленного действия»

https://static.news.ru/photo/7dd07582-c877-11eb-ba0c-96000091f725_660.jpg Всемирный банк Фото: G0T0/wikipedia.org

Мировую экономику предупредили о «бомбе замедленного действия». Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогнозы Deutsche Bank.

Речь идёт об опасности игнорирования инфляции. По мнению аналитиков, недостаточное внимание к росту цен в скором времени может вызвать новый кризис, последствия которого будут разрушительными.

Эксперты также недовольны позицией Федеральной резервной системы США, которая готова терпеть высокую инфляцию ради более полного восстановления американской экономики. Так, ФРС не планирует поднимать ключевую ставку или сворачивать программу покупки активов до тех пор, пока не увидит «значительный прогресс» в достижении своих широких целей. По мнению аналитиков, ФРС надо немедленно начать действовать.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики в этом году. Если он сбудется, восстановление станет рекордным за 80 лет. Так, рост мировой экономики ожидается на уровне 5,6%, такое улучшение ситуации будет спровоцировано интенсивным подъёмом экономической активности в нескольких крупных странах.