https://static.news.ru/photo/37381f12-6b2b-11ea-a9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты.

Величину индексации и порядок её проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнём эту работу, тем лучше, — привели слова Сергея Миронова в «Российской газете».

Он пояснил, что такие меры необходимы на фоне пандемии коронавируса и обвала курса рубля, а также падения цен на нефть.

Кроме того, депутат предложил снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.

Сергей Миронов заверил, что индексация не станет большой нагрузкой на бюджет.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что России хватит резервов на шесть лет при нынешних ценах на нефть. Он отметил, что все выплаты будут выполняться в полном объёме.