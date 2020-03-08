https://static.news.ru/photo/eccba9b6-621b-11ea-84c5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Сделать это необходимо за счёт имеющихся резервов, отметил политик.

Иначе повысятся цены на продукты и товары первой необходимости и мы увидим рост инфляции, — предупредил он.

Миронов уточнил, что в феврале справороссы внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС, передаёт РИА Новости. Для экономики «от этого будет большая польза, а люди за это скажут огромное спасибо», выразил уверенность глава партии.

Он подчеркнул, что нельзя забывать о выполнении социальных обязательств. В этом, впрочем, Миронов никаких угроз не усматривает, так как «государство найдёт для этого деньги при любых ценах на нефть».

Он также призвал использовать шанс для перезапуска собственной промышленности.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.