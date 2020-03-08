Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Сделать это необходимо за счёт имеющихся резервов, отметил политик.
Иначе повысятся цены на продукты и товары первой необходимости и мы увидим рост инфляции, — предупредил он.
Миронов уточнил, что в феврале справороссы внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС,
Он подчеркнул, что нельзя забывать о выполнении социальных обязательств. В этом, впрочем, Миронов никаких угроз не усматривает, так как «государство найдёт для этого деньги при любых ценах на нефть».
Он также призвал использовать шанс для перезапуска собственной промышленности.
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.
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