Миронов предложил создать в России совет по ценам

https://static.news.ru/photo/1f663564-3eb5-11eb-a194-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с идеей создания в России совета по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом.

Он напомнил, что предлагал правительству сформировать рабочую группу по ценовой политике с привлечением представителей ЦБ, депутатского корпуса, бизнеса и экономистов.

Считаю, что можно пойти дальше и сформировать постоянно действующий орган — совет по ценам. Такие совещательные структуры действуют в целом ряде зарубежных стран с рыночной экономикой, например в Испании, — отметил депутат.

По его мнению, ключевой проблемой является то, что в результате работы всех правительств РФ начиная с 1990-х годов так и не были созданы механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары, которые были бы эффективны.

Миронов также напомнил о своих предложениях по комплексной госпрограмме, способной регулировать розничные и оптовые цены. Она включает выдавливание из торговых точек ненужных, навязанных искусственно посредников и спекулянтов, в том числе с помощью совершенствования закона «О торговле», а также развитие сбытовой кооперации, расширение антимонопольных мер и полномочий органов власти по регулированию цен, увеличение господдержки аграрного сектора и меры по повышению благосостояния граждан, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, закрепляющие решения по стабилизации цен на ряд продуктов питания. Документы подготовлены в рамках выполнения поручения, данного президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Ранее Минпромторг заверил, что дефицита на сахар и подсолнечное масло после стабилизации цен не будет. Речь идёт о договорённости с производителями, которая предусматривает «потолок» для цен на базовые продукты питания.