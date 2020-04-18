Миронов назвал лицемерием снижение цен на бензин в России

https://static.news.ru/photo/5a14649c-8169-11ea-8313-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Незначительное уменьшение стоимости топлива в РФ, отмеченное в начале недели, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов охарактеризовал как попытку лицемерного ответа на запросы граждан.

Ранее в Росстате сообщили, что, средняя розничная цена на бензин в стране с 6 по 12 апреля снизилась на 4 копейки, до 44,88 рубля за литр, а на дизтопливо — на 7 копеек, до 47,84 рубля за литр.

По словам Миронова такое «копеечное снижение цен на бензин» не является результатом колебаний рынка.

Это попытка лицемерного ответа на запрос общества, которое требует, чтобы цена на нефтепродукты стала более справедливой. Но люди получили не ответ, а профанацию ответа. Подобные подачки только еще больше раздражают граждан. Если нефтяные компании прошли на такой ход перед встречей депутатов Госдумы с министром Александром Новаком, то это их просчет, — цитирует главу справедливороссов РИА Новости.

Как подчеркнул Миронов, вопросов к главе профильного ведомства стало только больше, и они будут острее. Он также отметил, что «Справедливая Россия» настроена на принципиальный разговор.

Встреча в режиме видеоконференции с министром энергетики Александром Новаком должна пройти 22 апреля.

Как писал NEWS.ru, в Росстате сообщили, что за отчётный период снижение цен на бензин наблюдалось в 17 субъектах РФ, наиболее заметное в Рязани и Кызыле — на 2,9% и 1,3%. В Москве и Петербурге цены на заправках не изменились.