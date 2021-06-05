Сечин предрёк миру острый дефицит нефти и газа

https://static.news.ru/photo/304d76a0-c5ea-11eb-a2db-96000091f725_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин предрёк миру риск столкновения с острым дефицитом нефти и газа. По его словам, их прирост последние несколько лет находится на исторических минимумах, передаёт РИА Новости.

В рамках сессии «Трансформация мировой энергетики» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он рассказал, что некоторый дефицит ресурсов просматривается уже сейчас.

Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа, — считает глава «Роснефти».

По мнению Сечина, следствием ранее принятых решений является нынешняя ситуация на рынке металлов. Так, крупнейшие производители железной руды, по его словам, недооценили спрос. Недоинвестирование в отрасли привело к дефициту, который сейчас влияет на весь мир, пояснил Сечин.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Сокар Рус» Фарид Джафаров в интервью NEWS.ru на ПМЭФ-2021 рассказал о том, какие усилия предпринимаются для перехода на «зелёную» экономику, какие приоритетные проекты разрабатывает группа SOCAR и как выстраивается партнёрство с Россией.