https://static.news.ru/photo/d27669bc-dd2c-11e9-bf06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство здравоохранения РФ готовит поправки в систему государственного лекарственного обеспечения. Жизненно необходимые препараты, назначенные врачом, предлагается выдавать бесплатно или со скидкой.

Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения, — цитирует министра здравоохранения Веронику Скворцову «Российская газета».

По её словам, такая система уже была опробована в Кирове и Омске. Эксперимент в регионах показал, что это может снизить число вызовов врачей скорой помощи и сократить их финансирование.

На нововведение планируется потратить 500 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, необычные талоны стали выдавать в калининградской поликлинике городской больницы № 3. В терминалах электронной очереди пациенты теперь могут выбрать опцию «просто спросить».