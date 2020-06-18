Минздрав сообщил о готовности аптек работать с маркированными лекарствами

https://static.news.ru/photo/2805dc66-b12e-11ea-95b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная часть субъектов РФ подготовились к работе с маркированными лекарствами. Маркировка препаратов станет обязательной с 1 июля 2020 года.

Большинство регионов обеспечили высокую готовность аптек к работе с маркированными лекарствами. В 93% субъектов РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Агентство отмечает, что о полной готовности заявили в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Республике Татарстан, Ульяновской и Новгородской областях. Готовность на уровне 96–99% подтвердили республики Удмуртия, Марий Эл и Тыва, Забайкальский край, Астраханская, Брянская и Сахалинская области, а также Севастополь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первоначально маркировку лекарств предполагалось сделать обязательной с 1 января 2020 года. Однако Госдума перенесла срок запуска системы на полгода. С 1 июля в России будет запрещён оборот лекарств без цифровых кодов. Немаркированные препараты, которые поступят в оборот до этой даты, будут продаваться до окончания срока их годности.