Минздрав РФ снизил отпускные цены на вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/d6e21aa2-773e-11eb-ab4b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ перерегистрировал максимальную отпускную цену на вакцину от нового коронавируса «Спутник V». Теперь показатель составляет 866,81 рубля за два компонента, заявили в пресс-службе кабмина.

Накануне руководитель Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что падение стоимости стало реальностью благодаря отработке и оптимизации технологий масштабного производства препарата, а также существенных объёмов поставок для массовой вакцинации граждан РФ. По его словам, цифры едины для всех фабричных площадок, пишет РИА Новости.

По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации, — говорится в сообщении пресс-службы Мантурова.

«Спутник V» может спасти Европу от карантина. Для этого нужно, чтобы политические амбиции европейских политиков не затмевали возможность спасти человеческие жизни и возродить экономику стран. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила член Международной ассоциации экономистов Софии Антиполис Елена Пономаренко. При этом во Франции замалчиваются успехи РФ в борьбе с пандемией, отмечает эксперт. В СМИ не было информации о масштабной вакцинации жителей РФ, снижении статистики по заражениям, об открытии школ, техникумов, университетов, а также публичных учреждений — театров, музеев, ресторанов и баров.

Накануне депутат палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил в разговоре с NEWS.ru, что немцы проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», но Евросоюз не одобряет её для использования из-за страха конкуренции.