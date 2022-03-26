Минздрав начал сбор данных по импортным лекарствам для поиска их аналогов

Минздрав приступил к сбору данных по лекарствам, которые не выпускаются в России или дружественных странах, для их замены на аналоги в случае ухода поставщиков. Ведомство обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные аналоги таких препаратов с регионами, пишут «Ведомости».

Работа ведётся по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, соответствующее письмо по регионам направлено клиническим фармакологом министерства Владимиром Петровым. Это делается для того, чтобы регионы в случае нештатных ситуаций, например, нарушений логистики, знали, чем временно заменить отсутствующие лекарства.

По словам представителя Минздрава, которые приводит издание, на сегодня все фармпроизводители продолжают работать на российском рынке. Поставки идут по графику, оснований для дефицита по каким-либо группам препаратов нет.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ значительно вырос спрос на некоторые медицинские препараты, в том числе и на те, которые имеют короткий срок годности. Он также заверил, что регионы имеют достаточный запас медикаментов для льготников.