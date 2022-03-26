Минздрав начал сбор данных по импортным лекарствам для поиска их аналогов

Минздрав приступил к сбору данных по лекарствам, которые не выпускаются в России или дружественных странах, для их замены на аналоги в случае ухода поставщиков. Ведомство обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные аналоги таких препаратов с регионами, пишут «Ведомости».
Работа
По словам представителя Минздрава, которые приводит издание, на сегодня все фармпроизводители продолжают работать на российском рынке. Поставки идут по графику, оснований для дефицита по каким-либо группам препаратов нет.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ значительно вырос спрос на некоторые медицинские препараты, в том числе и на те, которые имеют короткий срок годности. Он также заверил, что регионы имеют достаточный запас медикаментов для льготников.