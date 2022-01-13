Минюст предложил заблокировать «молдавскую» схему отмывания денег

Минюст подготовил законопроект, который запрещает так называемую молдавскую схему вывода денег за границу. Это запрет на перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные банки и компании, сообщают «Известия».

Взамен предлагается создать механизм, который будет предусматривать перечисление денег по исполнительным листам только на счета российских финансовых организаций. На данный момент законопроект проходит межведомственное согласование.

Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации, — приводит газета аргументацию Минюста.

Инициатива уже получила одобрение со стороны Центробанка и Росфинмониторинга. Ведомства считают, то это позволит применять к подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством.

За принятие законопроекта выступает и банковское сообщество. Однако, эксперты считают, что предложение Минюста не будет иметь особого эффекта, так как основная доля злоупотреблений с исполнительными документами происходит внутри страны. Такое мнение высказал замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

Ранее сообщалось, что Банк России нашёл новые антиотмывочные гайки, которые можно было бы закрутить. Так, регулятор определил критерии, по которым банки будут выявлять карты и электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платёжных каналов.