Минюст отменил больше 30 правовых документов времён СССР

https://static.news.ru/photo/35385450-8fbd-11ea-a12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press

Министерство юстиции признало недействующими 13 приказов и 19 документов, принятых во времена СССР и РСФСР. Это сделано по итогам ревизии в рамках так называемой регуляторной гильотины.

Все документы ненормативного характера в сфере юстиции были изданы центральными органами государственного управления, передаёт ТАСС.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, неофициально названная регуляторной гильотиной, предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые до сих пор не были актуализированы. Под реформу также попадают законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

В декабре 2019 года Минюст представил правительству перечень более чем из 3,7 тысячи подлежащих отмене нормативных актов СССР. В январе 2020 года возглавлявший тогда кабмин Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене почти 1,3 тысячи из них.

В марте президент Владимир Путин предупредил об опасности «регуляторной гильотины». По его мнению, ошибки могут обернуться массовыми отравлениями недоброкачественными продуктами, а лечебные учреждения начнут «работать днём и ночью, принимая людей», писал NEWS.ru.