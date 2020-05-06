Минюст отменил больше 30 правовых документов времён СССР

Министерство юстиции признало недействующими 13 приказов и 19 документов, принятых во времена СССР и РСФСР. Это сделано по итогам ревизии в рамках так называемой регуляторной гильотины.
Все документы ненормативного характера в сфере юстиции были изданы центральными органами государственного управления,
Реформа контрольно-надзорной деятельности, неофициально названная регуляторной гильотиной, предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые до сих пор не были актуализированы. Под реформу также попадают законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.
В декабре 2019 года Минюст представил правительству перечень более чем из 3,7 тысячи подлежащих отмене нормативных актов СССР. В январе 2020 года возглавлявший тогда кабмин Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене почти 1,3 тысячи из них.
В марте президент Владимир Путин предупредил об опасности «регуляторной гильотины». По его мнению, ошибки могут обернуться массовыми отравлениями недоброкачественными продуктами, а лечебные учреждения начнут «работать днём и ночью, принимая людей», писал NEWS.ru.
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