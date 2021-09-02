Минвостокразвития раскрыло подробности создания «офшора» на Курилах

Замминистра развития Дальнего Востока Павел Волков раскрыл подробности создания особой налоговой зоны на Курильских островах, предложения по которой ведомства должны были подготовить к 1 сентября. Об этом пишут «Ведомости».

Волков уточнил , что в рамках предложений сформированы инициативы по части оказания административной и организационной помощи, а также защиты бизнеса. Кроме того, прорабатывается мораторий на плановые проверки, также согласовано полное освобождение резидентов от уплаты НДС. Преференции получат предприятия всех основных сфер, кроме финансово-посреднической, производства подакцизных товаров и вылова ценных биоресурсов. Эти льготы будут действовать минимум 10 лет, но Минвостокразвития выступает за продление этого срока до 20 лет.

Льготы смогут получить в том числе иностранные инвесторы, причём особые надежды правительство возлагает на японских предпринимателей. Ранее президент Владимир Путин заявил о неких «беспрецедентных предложениях» по участию Японии в бизнесе на Курильских островах, не раскрыв их суть.

Представители бизнеса отмечают, что новые льготные налоговые режимы всегда интересны, однако развитие режима будет зависеть от эффективности и действий предпринимателя: бизнес может оказаться неудачным из-за малого размера рынка и эффективных соседей, которые имеют похожие льготы.

Ранее сообщалось, что предприятия на Курилах освободят от налога на прибыль, налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов. Появится свободная таможенная зона. Ставка по страховым взносам составит 7,6%. Благодаря этому правительство планирует стимулировать освоение Курил в ближайшие пять лет.