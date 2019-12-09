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Юрий Топунов назначен на должность вице-президента и руководителя департамента продуктов международной системы Visa в России. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили представители компании.

В обязанности Топунова будет входить реализация продуктовой стратегии в рамках прошедшей обновление организационной структуры. В пресс-службе Visa подчеркнули, что новый вице-президент в России обладает необходимым опытом и навыками для успешного...