https://static.news.ru/photo/01b10aa8-1a94-11ea-a3e2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение Министерству труда и социальной защиты о необходимости проработки вопроса по программе материнского капитала. Она также отметила, что о результатах необходимо доложить в правительство до 1 марта 2020 года.
Такое поручение Минтруду России действительно было, подписано 24 октября 2019 г, — цитирует RNS пресс-секретаря Татьяны Голиковой.
Однако в секретариате отметили, что говорить о результатах такого поручения говорить преждевременно.
Ранее NEWS.ru сообщал о заявлении депутатов из Дальневосточного края, которые считают, что необходимо разрешить направлять маткапитал на обучение детей не только в государственных, но и частных образовательных учреждениях.