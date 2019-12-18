https://static.news.ru/photo/60fbc07c-21ea-11ea-b0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министерство труда подготовило прогноз, согласно которому официальных безработных к 2021 году станет на 20% больше, чем в 2019. Их число составит 900 тыс. человек.

В остальном ситуация на рынке труда останется стабильной, большинство показателей будет колебаться в пределах 5%. Сейчас в центрах занятости зарегистрированы 750 тыс. человек, ищущих работу. Эта цифра будет расти, в 2020 году достигнет 800 тыс. человек, а в 2022 году останется на уровне 2021 года — 900 тыс. безработных, пишут «Известия».

Увеличится в пределах 1% число россиян, занятых в экономике, на 5% возрастёт в этой сфере число мигрантов. Меньше, чем на 1%, сократится число работающих пенсионеров. Большинство работников по-прежнему будут заняты в сферах торговли, ремонта автомобилей, строительстве и на обрабатывающих производствах.

В ведомстве ждут, что большинство людей начнут искать работу не через знакомых или интернет, а через биржу труда, эффективность которой начали повышать с этого года. На данный момент услугами службы занятости пользуются только 22,4% безработных, 69,9% — ищут работу через друзей, знакомых, родственников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020–2022 годы от Министерства труда РФ гласит, что уровень безработицы в стране сохранится на одном значении на протяжении всего заявленного периода. Также уточняется, что в России будет снижаться удельный вес работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста.