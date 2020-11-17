Минтруд отчитался о перевыполнении плана по обеспечению бедных на 25%

https://static.news.ru/photo/a0d69dc8-2880-11eb-99f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Parkhomenko/Russian Look/Global Look Press

Министерство труда сообщило о заключении 85 тыс. социальных контрактов за текущий год с малоимущим населением. Это свидетельствует о перевыполнении плана на 25%, считают в ведомстве.

Самыми востребованными стали заявки на получение денег для преодоления «трудной жизненной ситуации» и для помощи в поиске работы. По первой причине социальный контракт заключили 42 тыс. малоимущих семей, по второй — 32,4 тыс., сообщают «Известия».

Эти люди никак не могут вырваться из бедности. Поэтому любые проекты по переобучению людей и реинтеграции их в нормальную человеческую жизнь будут всегда востребованы населением, — комментирует ситуацию с контрактами директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Для тех, кто ищет работу, предусмотрены выплаты в размере прожиточного минимума сроком до одного года. Для оплаты обучения можно взять единовременную сумму 30 тыс. рублей или получать на время обучения дополнительную материальную поддержку в размере 10,1 тыс. руб. ежемесячно, но не более трёх месяцев.

На развитие собственного дела в рамках социального контракта государство может выделить до 250 тыс. руб. единовременно. Воспользоваться социальным контрактом могут только те, чей доход окажется ниже прожиточного минимума в 10,1 тыс. руб. по независящим от них причинам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров высказался на тему безработицы. Глава государства сказал, что её уровень вырос на фоне пандемии коронавирусной инфекции.