Минтруд vs нардеп: почему россиянам не светят пенсионные ранги

Хотят вот некоторые народные избранники сделать пенсионные возможности в России шире и удобнее, а им вроде бы почему-то не позволяет это делать исполнительная власть. Можно сказать, противодействует. Даже наша родная Госдума странным образом будто бы против улучшения пенсионного существования россиян. В этот раз, например, бывший Минтруда, экс-сенатор и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников выступил с резонансным предложением о введении новой системы начисления гражданам страны пенсий "по рангам". Более того, законодатель даже призвал возобновить успешный советский опыт — вернуться к отчислениям работников на будущую пенсию со своих зарплат.

И, наверное, в этом есть резон — ведь даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсионных выплат. Во всяком случае, так считает депутат ГД Сергей Калашников.

Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определённый перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет, — заявил парламентарий РИА Новости.

Индексация пенсий, уточнил он, тоже должна будет происходить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике напомнил, что в России отменили участие людей в пенсионных накоплениях, а также предложил вспомнить положительный, по его мнению, опыт Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию один процент от зарплаты.

В ходе утверждения бюджета Пенсионного фонда, депутаты столкнулись с тем, что замечательный Пенсионный фонд имеет очень большую непрозрачность и очень сложную запутанную и затратную систему расчёта пенсий. На сегодняшний день мы рассчитываем индивидуальный балл накопленных пенсионных прав. То есть каждому человеку рассчитывается свой балл. То есть вот человек даёт информацию о себе, зарплате, стаже и так далее там ещё куча всяких показателей и на каждого человека это рассчитывается. То есть по сути дела мы проводим гигантскую работу по расчёту сколько человеку платить. А здесь предлагается рассчитывать не индивидуальный показатель, а предлагается как и в советские времена установить определённый ранг. Сергей Калашников экс-министр труда РФ экс-министр труда РФ

Депутат Калашников полагает, что это позволяет очень жёстко автоматизировать процесс присуждения и расчёта пенсий, позволяет избежать многочисленных ошибок при их расчёте, повышает управляемость пенсионной системы. А сейчас, уверен нардеп, мы индексируем абсолютно несправедливо: чем ниже пенсия, тем бессмысленней и мизернее её индексация.

Из-за ныне действующей пенсионной страховой системы получается так, что те, кто имеют большую пенсию с каждой индексацией как бы забирают её у тех, кто получает более низкую пенсию. Проще говоря, индексирование устроено неравномерно. Кроме того, работник должен сам начислять себе пенсию, чтобы он имел ответственность перед самим собой, - разъяснил NEWS.ru нардеп Калашников.

А кто-то против

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как заявила ТАСС вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева, комментируя предложение депутата Сергея Калашникова о введении такой системы: депутаты Госдумы сейчас не обсуждают новую систему начисления пенсий "по рангам". По её словам, депутаты сегодня "сосредоточены на принятии сложнейшего бюджета страны". Речь в том числе и о бюджете Пенсионного фонда, в котором "заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию".

В Минтруде на это предложение вообще ответили отказом: «в целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов».

Размеры пенсий дифференцированы и сегодня: пенсия рассчитывается исходя из величины заработной платы и страхового стажа. Чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия. При этом действующим законодательством предусмотрено, что размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, - объяснили NEWS.ru в ведомстве.

В настоящее время Минтрудом предложены изменения в федеральное законодательство, которые позволят узнавать будущий размер пенсии прямо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Если гражданин желает увеличить размер пенсионного обеспечения, он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования, сказали в министерстве.

Улучшения нужны

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наша пенсионная система давно уже демонстрирует свое несовершенство и требует серьезных изменений, уверена доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

И действительно , самые главные претензии - сложная и непонятная система начислений пенсий и неучастие самих граждан в формировании пенсионных накоплений. Вроде декларируется посыл - зарабатывайте больше, у вас будет больше накоплений и, соответственно, будет больше пенсия но сам гражданин отчуждён от распоряжения этими накоплениями. У нас солидарная система начисления пенсий, и в итоге разница в сумме получаемой пенсии между двумя гражданами с минимальной и максимальной заработными платами оказывается минимальной. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова

Поэтому, замечает эксперт, и отношение к пенсионным накоплениям больше отрицательное - какой смысл стремиться к белой зарплате, если всё равно на размер пенсии это практически не повлияет.

По её мнению, предложения по изменению пенсионной системы в целом правильно отражают сложившуюся ситуацию - нужно упростить систему начисления пенсий и заинтересовать граждан накапливать на свою будущую пенсию.

И может действительно предложение распределения по рангам может быть более прозрачным механизмом начисления пенсий, где стоило бы правильно выделить критерии, по которым будет распределение по этим рангам. И с их помощью может быть можно убрать некую социальную несправедливость - когда, например, у воспитателя детского сада со стажем работы 40 лет, но с маленькой зарплатой, пенсия гораздо меньше пенсии, например, коммерческого директора со стажем 20 лет с высокой заработной платой, - резонно рассуждает экономистка РЭУ.

Единственное, на её взгляд, абсолютно неправильны предложения по избирательной индексации. Если это применить, то мы опять вернёмся к социальной несправедливости, думает Иванова-Швец. И второй момент очень важен, проговаривает специалистка, - важно разработать механизм участия самих граждан в формировании части пенсии, где всё будет зависеть только от его желания накапливать и распоряжаться этими средствами.